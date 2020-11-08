Областной лабцентр обновил данные по заболеваемости на коронавирус (ГУ ХОЛЦ МОЗ Украины)

В Харьковской области от коронавируса за последние сутки умерли 12 человек.
За время пандемии в нашем регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 590 пациентов.
Об этом сегодня сообщили в местном лабораторном центре. По информации врачей, за прошедшие сутки в Харьковской области от вызванных вирусом осложнений умерли 12 человек.
9596 пациентов смогли побороть заболевание. Наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировали в областном центре и Харьковском районе (31 625 и 2415 соответственно). Напряженной также остается ситуация в
Ранее в "красную" зону карантина внесли четыре города и восемь районов Харьковской области. Решение было принято на заседании национальной комиссии по техногенной и экологической безопасности.
С 9 ноября в "красной" зоне карантина окажутся города: Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, а также Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки. Туман.
8 ноября отмечается сразу два праздника – Международный день радиологии и День рентгенолога, которые тесно связаны друг с другом.
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