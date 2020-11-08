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08.11.2020  15:06   

Областной лабцентр обновил данные по заболеваемости на коронавирус (ГУ ХОЛЦ МОЗ Украины)

В Харьковской области от коронавируса за последние сутки умерли 12 человек.


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За время пандемии в нашем регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 590 пациентов.

Об этом сегодня сообщили в местном лабораторном центре. По информации врачей, за прошедшие сутки в Харьковской области от вызванных вирусом осложнений умерли 12 человек.

9596 пациентов смогли побороть заболевание. Наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировали в областном центре и Харьковском районе (31 625 и 2415 соответственно). Напряженной также остается ситуация в

  • Чугуевском (1077),
  • Лозовском (799),
  • Балаклейском (721),
  • Богодуховском (685),
  • Змиевском (675) и
  • Дергачевском (658) районах области.

Ранее в "красную" зону карантина внесли четыре города и восемь районов Харьковской области. Решение было принято на заседании национальной комиссии по техногенной и экологической безопасности.

С 9 ноября в "красной" зоне карантина окажутся города: Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, а также Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области.

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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