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08.11.2020  10:20   

Количество заболевших в Харькове уверенно превысило тысячу человек в день (СНБО)

В Харьковской области по состоянию на 9:00 8 ноября выявили 43 213 случая коронавирусной болезни COVID-19, 1 074 из которых — за прошедшие сутки.


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Вторые сутки в регионе регистрируется больше 1000 новых случаев COVID-19. Область держится на первом месте в Украине по количеству заболевших за сутки. На втором месте Киев, где зарегистрированы 943 случая. На третьем — Запорожская область, где за сутки выявлено 688 новых носителей.

По данным ЦОЗ, 8 ноября (по состоянию на 9:00) в Украине 460 331 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 450 летальных (за сутки 138 человек), 206 866 пациентов выздоровели (за сутки 2 637). За сутки зафиксирован 9 397 новых случаев.

 

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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