Количество заболевших в Харькове уверенно превысило тысячу человек в день (СНБО)

В Харьковской области по состоянию на 9:00 8 ноября выявили 43 213 случая коронавирусной болезни COVID-19, 1 074 из которых — за прошедшие сутки.
Вторые сутки в регионе регистрируется больше 1000 новых случаев COVID-19. Область держится на первом месте в Украине по количеству заболевших за сутки. На втором месте Киев, где зарегистрированы 943 случая. На третьем — Запорожская область, где за сутки выявлено 688 новых носителей.
По данным ЦОЗ, 8 ноября (по состоянию на 9:00) в Украине 460 331 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 450 летальных (за сутки 138 человек), 206 866 пациентов выздоровели (за сутки 2 637). За сутки зафиксирован 9 397 новых случаев.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки. Туман.
8 ноября отмечается сразу два праздника – Международный день радиологии и День рентгенолога, которые тесно связаны друг с другом.
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