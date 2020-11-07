В украинской армии зафиксировали антирекорд по новым случаям коронавируса (armyinform)

В Харькове госпитализированы двое военнослужащих и работник ВСУ.
по состоянию на 7 ноября в рядах ВСУ на COVID-19 болеет 2134 человек.
По данным пресс-службы, 4568 человек выздоровели от болезни. Еще 398 человек находятся на изоляции. Из них в 26 она должна закончиться в ближайшие трое суток. За все время пандемии было зарегистрировано 19 летальных случаев. За прошедшие сутки в рядах ВСУ зарегистрировано 216 новых случаев COVID-19.
Сейчас 46 военных проходят лечение в медицинских учреждениях. Из них двое лечатся в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Также там находится один работник ВСУ.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
Выходные будут пасмурными и прохладными.
В первую субботу ноября мужское население Земли отмечает свой «профессиональный» праздник – Всемирный день мужчин.
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