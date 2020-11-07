07.11.2020 15:25

В украинской армии зафиксировали антирекорд по новым случаям коронавируса (armyinform)

В Харькове госпитализированы двое военнослужащих и работник ВСУ.



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по состоянию на 7 ноября в рядах ВСУ на COVID-19 болеет 2134 человек.

По данным пресс-службы, 4568 человек выздоровели от болезни. Еще 398 человек находятся на изоляции. Из них в 26 она должна закончиться в ближайшие трое суток. За все время пандемии было зарегистрировано 19 летальных случаев. За прошедшие сутки в рядах ВСУ зарегистрировано 216 новых случаев COVID-19.

Сейчас 46 военных проходят лечение в медицинских учреждениях. Из них двое лечатся в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Также там находится один работник ВСУ.