07.11.2020 10:30

На Харьковщине побит психологическй рекорд по заболеваемости на COVID-19 - более 1000 за сутки (СНБО)

На субботу 7 ноября активно болеет 32 319 жителей региона из зарегистрированных 42 139 случаев заболевания COVID-19.



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Совета национальной безопасности и обороны Украины, по состоянию на 7 ноября в Харьковской области зафиксировано 42 139 случаев заболевания COVID-19.

По данным СНБО, за последние сутки вирус обнаружили в 1008 человек.

Это худший показатель по Украине, так как из общих заболевших по Украине каждый 10-й из Харькова.

На 7 ноября болеет 32319 жителей региона. Болезнь унесла жизни 570 человек. Зафиксировано 44 077 подозрений.

От болезни выздоровели 9250 пациентов харьковских клиник

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