На Харьковщине побит психологическй рекорд по заболеваемости на COVID-19 - более 1000 за сутки (СНБО)

На субботу 7 ноября активно болеет 32 319 жителей региона из зарегистрированных 42 139 случаев заболевания COVID-19.
Совета национальной безопасности и обороны Украины, по состоянию на 7 ноября в Харьковской области зафиксировано 42 139 случаев заболевания COVID-19.
По данным СНБО, за последние сутки вирус обнаружили в 1008 человек.
Это худший показатель по Украине, так как из общих заболевших по Украине каждый 10-й из Харькова.
На 7 ноября болеет 32319 жителей региона. Болезнь унесла жизни 570 человек. Зафиксировано 44 077 подозрений.
От болезни выздоровели 9250 пациентов харьковских клиник
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День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
Выходные будут пасмурными и прохладными.
В первую субботу ноября мужское население Земли отмечает свой «профессиональный» праздник – Всемирный день мужчин.
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