ФОТО: Харьковские военные медики получили современный хирургический микроскоп, изготовленный в Швейцарии (АрмияInform)

Уникальную швейцарскую спецтехнику для украинских медиков профинансировали японцы.
В рамках проекта международной технической помощи «Срочная помощь системе здравоохранения Украины» и при финансировании правительства Японии в Военно-медицинского клинического центра Северного региона передано сверхсовременную нейрохирургическую операционную видеосистему с оптическим увеличением и флуоресцентными модулями Leica M530 OHX.
Хирургический микроскоп изготовлен в Швейцарии и в этой комплектации является единственным на территории Украины. Передал оборудование военным медикам представитель офиса Управления ООН господин Дан-Иоанн Бодунеску.
По словам военных медиков, подобное оборудование крайне необходимо для хирургических вмешательств. В сочетании с высококачественной оптикой и мощным ксеноновым светом система обеспечивает четкость, контрастность и анатомические цветные изображения на безопасных низких уровнях освещения, что позволяет качественно проводить хирургическое вмешательство. Также система оснащена быстрым фокусировкой с двумя лазерными лучами, выступающие в качестве ориентира фокусировки для хирурга, ассистента и камеры.
Микроскоп можно использовать в нейрохирургии, общей хирургии, ЛОР-хирургии. Он также оборудован несколькими модулями для оперирования сосудов, удалению раковых опухолей и тому подобное.
После установки и запуска микроскопа квалифицированный инженер компании-поставщика провел занятия с военными хирургами, рассказал об управлении системой и ее возможности. Сейчас микроскоп уже готов принять первых пациентов.
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