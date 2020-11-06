06.11.2020 13:40

ФОТО: Харьковские военные медики получили современный хирургический микроскоп, изготовленный в Швейцарии (АрмияInform)

Уникальную швейцарскую спецтехнику для украинских медиков профинансировали японцы.



://armyinform.com.ua

В рамках проекта международной технической помощи «Срочная помощь системе здравоохранения Украины» и при финансировании правительства Японии в Военно-медицинского клинического центра Северного региона передано сверхсовременную нейрохирургическую операционную видеосистему с оптическим увеличением и флуоресцентными модулями Leica M530 OHX.

Хирургический микроскоп изготовлен в Швейцарии и в этой комплектации является единственным на территории Украины. Передал оборудование военным медикам представитель офиса Управления ООН господин Дан-Иоанн Бодунеску.

По словам военных медиков, подобное оборудование крайне необходимо для хирургических вмешательств. В сочетании с высококачественной оптикой и мощным ксеноновым светом система обеспечивает четкость, контрастность и анатомические цветные изображения на безопасных низких уровнях освещения, что позволяет качественно проводить хирургическое вмешательство. Также система оснащена быстрым фокусировкой с двумя лазерными лучами, выступающие в качестве ориентира фокусировки для хирурга, ассистента и камеры.

Микроскоп можно использовать в нейрохирургии, общей хирургии, ЛОР-хирургии. Он также оборудован несколькими модулями для оперирования сосудов, удалению раковых опухолей и тому подобное.

После установки и запуска микроскопа квалифицированный инженер компании-поставщика провел занятия с военными хирургами, рассказал об управлении системой и ее возможности. Сейчас микроскоп уже готов принять первых пациентов.