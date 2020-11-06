Главная Новости Медицина ФОТО: Харьковские военные медики получили современный хирургический микроскоп, изготовленный в Швейцарии (АрмияInform)
06.11.2020  13:40   

ФОТО: Харьковские военные медики получили современный хирургический микроскоп, изготовленный в Швейцарии (АрмияInform)

Уникальную швейцарскую спецтехнику для украинских медиков профинансировали японцы.


://armyinform.com.ua

В рамках проекта международной технической помощи «Срочная помощь системе здравоохранения Украины» и при финансировании правительства Японии в Военно-медицинского клинического центра Северного региона передано сверхсовременную нейрохирургическую операционную видеосистему с оптическим увеличением и флуоресцентными модулями Leica M530 OHX.

Хирургический микроскоп изготовлен в Швейцарии и в этой комплектации является единственным на территории Украины. Передал оборудование военным медикам представитель офиса Управления ООН господин Дан-Иоанн Бодунеску.

По словам военных медиков, подобное оборудование крайне необходимо для хирургических вмешательств. В сочетании с высококачественной оптикой и мощным ксеноновым светом система обеспечивает четкость, контрастность и анатомические цветные изображения на безопасных низких уровнях освещения, что позволяет качественно проводить хирургическое вмешательство. Также система оснащена быстрым фокусировкой с двумя лазерными лучами, выступающие в качестве ориентира фокусировки для хирурга, ассистента и камеры.

Микроскоп можно использовать в нейрохирургии, общей хирургии, ЛОР-хирургии. Он также оборудован несколькими модулями для оперирования сосудов, удалению раковых опухолей и тому подобное.

После установки и запуска микроскопа квалифицированный инженер компании-поставщика провел занятия с военными хирургами, рассказал об управлении системой и ее возможности. Сейчас микроскоп уже готов принять первых пациентов.

 

 

Источник:   АрмияInform
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.11 Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи 6 ноября (ХОГА) 06.11 Общество ФОТО: В Харькове проходит митинг работников общепита (РЕДПОСТ)   06.11 Медицина Коронавирус отобрал жизни еще у 10 харьковчан (СНБО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 