06.11.2020 13:33

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи 6 ноября (ХОГА)

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 803 жителей Харьковщины, 543 из них – жители Харькова.



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Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей области: 49 – Харьковского, 46 – Изюмского, 38 – Чугуевского, 26 – Краснокутского, по 17-Дергачевского и Красноградского, 16 – Змиевского, 15 – Двуречанского, 10 – Боровского, 7 – Богодуховского, 6 – города Люботин, 5 – Лозовского, 4 – Балаклейского, по 1 – Барвенковского, Великобурлукского, Кегичевского, Сахновщинского районов.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 ноября составляет 41133 человек, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Из них:



– 571 летальных случая (за последние сутки умерли 10 человек);



– 8428 человек выздоровели (за сутки – 664 человека).