Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи 6 ноября (ХОГА)

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 803 жителей Харьковщины, 543 из них – жители Харькова.
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей области: 49 – Харьковского, 46 – Изюмского, 38 – Чугуевского, 26 – Краснокутского, по 17-Дергачевского и Красноградского, 16 – Змиевского, 15 – Двуречанского, 10 – Боровского, 7 – Богодуховского, 6 – города Люботин, 5 – Лозовского, 4 – Балаклейского, по 1 – Барвенковского, Великобурлукского, Кегичевского, Сахновщинского районов.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 ноября составляет 41133 человек, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Из них:
– 571 летальных случая (за последние сутки умерли 10 человек);
– 8428 человек выздоровели (за сутки – 664 человека).
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью местами туман.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажность:
давление:
ветер: