Коронавирус отобрал жизни еще у 10 харьковчан (СНБО)

За сутки в Харьковской области за сутки зарегистрирован 801 новый случай коронавируса и впервые ни одного выздоровевшего.
Таковы данные системы мониторинга СНБО Украины.
Это второй показатель по стране за сутки. На первом месте Киев (+1002 новых случая), на третьем – Житомирская область (+591 случай).
Всего в Харьковской области с начала пандемии зафиксировано 41 131 подтвержденный случай коронавируса.
В течение суток от коронавируса умерли десять человек (всего - 561), выздоровели - 827 (всего - 8546).
Количество "активно больных" уменьшилась на 36 пациентов - до 32 024 человек.
В Украине за прошедшие сутки зафиксирован 9 721 новый случай.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью местами туман.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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