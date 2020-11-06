06.11.2020 09:09

Коронавирус отобрал жизни еще у 10 харьковчан (СНБО)

За сутки в Харьковской области за сутки зарегистрирован 801 новый случай коронавируса и впервые ни одного выздоровевшего.



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Таковы данные системы мониторинга СНБО Украины.

Это второй показатель по стране за сутки. На первом месте Киев (+1002 новых случая), на третьем – Житомирская область (+591 случай).

Всего в Харьковской области с начала пандемии зафиксировано 41 131 подтвержденный случай коронавируса.

В течение суток от коронавируса умерли десять человек (всего - 561), выздоровели - 827 (всего - 8546).

Количество "активно больных" уменьшилась на 36 пациентов - до 32 024 человек.

В Украине за прошедшие сутки зафиксирован 9 721 новый случай.