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06.11.2020  09:09   

Коронавирус отобрал жизни еще у 10 харьковчан (СНБО)

За сутки в Харьковской области за сутки зарегистрирован 801 новый случай коронавируса и впервые ни одного выздоровевшего.


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Таковы данные системы мониторинга СНБО Украины.

Это второй показатель по стране за сутки. На первом месте Киев (+1002 новых случая), на третьем – Житомирская область (+591 случай).

Всего в Харьковской области с начала пандемии зафиксировано 41 131 подтвержденный случай коронавируса.

В течение суток от коронавируса умерли десять человек (всего - 561), выздоровели - 827 (всего - 8546).

Количество "активно больных" уменьшилась на 36 пациентов - до 32 024 человек.

В Украине за прошедшие сутки зафиксирован 9 721 новый случай.

 

 

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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