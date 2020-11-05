У работника Чугуевского городского суда в Харьковской области подтвердили COVID-19 (ПС Чугуевского горсуда)

Суд не закроют, но продезинфицируют и "выловят" всех контактовавших с заболевшим.
У работника Чугуевского городского суда Харьковской области лабораторно подтвержден COVID-19, сообщили в пресс-службе суда.
Сейчас проводится усиленная дезинфекция помещений суда.
Кроме того, определяется список лиц, с которыми контактировал больной.
День может оказаться очень продуктивным: звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью местами туман.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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