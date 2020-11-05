Главная Новости Медицина У работника Чугуевского городского суда в Харьковской области подтвердили COVID-19 (ПС Чугуевского горсуда)
05.11.2020  17:27   

У работника Чугуевского городского суда в Харьковской области подтвердили COVID-19 (ПС Чугуевского горсуда)

Суд не закроют, но продезинфицируют и "выловят" всех контактовавших с заболевшим.


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У работника Чугуевского городского суда Харьковской области лабораторно подтвержден COVID-19, сообщили в пресс-службе суда.

Сейчас проводится усиленная дезинфекция помещений суда.

Кроме того, определяется список лиц, с которыми контактировал больной.

Источник:   Пресс-служба Чугуеского гор. суда Харьковской области
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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