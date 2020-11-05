05.11.2020 14:43

ФОТО: На территории Харьковщины раскладывают вакцины против бешенства диких животных (ГУ Госпотребслужбы)

Санинспекторы просят не поднимать приманки, внутри которых важная вакцина, и не переносить их в другие места.



://kh-consumer.gov.ua

С 3 ноября на территории районов Харьковской области, где проводилось разбрасывание авиацией вакцин в приманках, продолжается кампания по наземному распределения пероральной вакцины для иммунизации диких животных против бешенства, сообщили в ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области.

Наземный разброс проводится на территории Балаклейского, Барвенковского, Близнюковского, Боровского, Великобурлукского, Волчанского, Двуречанского, Дергачевского, Изюмского, Купянского, Лозовского, Печенежского, Харьковского, Чугуевского, Шевченковского районов.

Приманка безопасна для людей и животных, отметили специалисты. Она имеет вид небольших брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри - желеобразная капсула с вакциной против бешенства.

Жителей области в случае обнаружения приманок просят не брать их руками и не переносить из мест раскладки.