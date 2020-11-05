Главная Новости Медицина У главврача опорной по COVID-19 «чернобыльской» больницы Харькова подтвердили коронавирус (КТ)
05.11.2020  14:54   

У главврача опорной по COVID-19 «чернобыльской» больницы Харькова подтвердили коронавирус (КТ)

Коронавирусом заболела Ирина Пирогова - возглавляемая ею больница принимает пациентов с коронавирусом с июня.


Фото: KHARKIV Today/Сергей Козлов

У главврача Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты Ирины Пироговой подтвердили коронавирус. Об этом сообщила волонтер Наталья Попова. 

"Ирина Пирогова, главврач "чернобыльской", заболела COVID-19. Желаю ей скорейшего выздоровления. Много месяцев эта больница является опорной для приема пациентов с COVID-19", - написала в своем Facebook Попова.

Волонтер сообщила, что у главврача пока легкая симптоматика, она ушла на самоизоляцию и продолжает работать из дома.

Напомним, "чернобыльскую" больницу включили в перечень опорных в Харьковской области для приема пациентов с коронавирусом. Однако ее пациенты выступали с протестами против такого решения. Когда "скорая" привезла первого пациента с COVID-19, во дворе больницы устроили митинг. и пытались не пропустить ее. В областном диспансере не хватало персонала, туда отправились интерны, чтобы лечить больных коронавирусом.

Источник:   КТ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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