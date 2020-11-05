ФОТО: В областной инфекционной больнице установили 20-кубовую бочку для кислорода (ХОГА)

05.11.2020 12:35

Емкость бесплатно предоставила фирма, занимающаяся поставкой кислорода для лечебных учреждений Харьковщины.

По словам директора Харьковской областной инфекционной больницы Павла Нартова, установка этой емкости была крайне необходима - из-за увеличения количества пациентов, которым необходима кислородная поддержка.

«До этого мы 3-кубовую бочку заправляли 2 раза в сутки, раньше - раз в 4 дня. Кроме этой 3-кубовой емкости, еще есть 2 емкости по 600 литров», - рассказал Павел Нартов.

«Емкость устанавливается за счет средств предприятия, поставляющего кислород. Они предоставили ее бесплатно при том условии, что потом будут ее обслуживать и заправлять кислородом, - рассказал заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух. - Это единственное предприятие, поставляющее кислород на территории Харьковской области, оно обслуживает все медицинские учреждения области».

Тарас Пастух отметил, что областная власть заказала еще дополнительных 15 бочек, чтобы обеспечить бесперебойным снабжением кислорода медицинские учреждения на территории области. Он также сообщил, что 3-кубовую кислородную бочку, которая ранее была установлена ​​на территории инфекционки, не будут демонтировать, она также будет работать.

Руководитель специализированного предприятия Восточного региона «Мессер Украина» Евгений Кашкин отметил, что проблемы с перемерзанием 3-кубовой бочки связаны с тем, что она генерировала большее количество кислорода, чем рассчитано.

«Поэтому мы устанавливаем большую емкость, у которой большие показатели, она обеспечит 4 суток бесперебойной подачи кислорода», - сказал Евгений Кашкин.

Директор инфекционной больницы обратился к жителям области с призывом соблюдать карантин. По его словам, сейчас инфекционки заполнена на 100%.

«У нас были такие дни, когда работали 40 ИВЛов, - сказал Павел Нартов. - Больница рассчитана на 290 коек, у нас на утро находятся 290 больных. 12 пациентов - в реанимации. Кроме этого, 26 аппаратов ИВЛ работают в обычных отделениях».

Также в больнице задействованы все 107 кислородных точек и более 40 кислородных концентраторов.