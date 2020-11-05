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05.11.2020  08:56   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи 5 ноября (ХОГА)

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 769 жителей Харьковщины, 501 из них - жители Харькова.


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Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей области: 33 - Первомайского, по 24 - Золочевского и Чугуевского, 19 - Купянского, по 18 - Дергачевского и Богодуховского, 16 - Лозовского, по 15 - Великобурлукского и Зачепиловского, 13 - Коломакского, 12 - города Люботин, 11 - Шевченковского, 10 - Изюмского, 9 - Харьковского, по 5 - Близнюковского, Валковского и Красноградского, по 4 - Краснокутского и Кегичевского, 3 - Змиевского, по 2 - Барвенковского и Нововодолажского, 1 - Балаклейского района.

Всего по области зарегистрировано 40330 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 7764 больных выздоровели, 561- умер.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 ноября составляет 40330 человек, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Из них:

– 561 летальных случая (за последние сутки умерли 7 человек);

– 7764 человек выздоровели (за сутки – 354 человека).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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