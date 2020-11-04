Главная Новости Медицина Харькову поручили развернуть тысячи койко-мест с кислородом на стадионах и не только (КТ)
04.11.2020  14:41   

Харькову поручили развернуть тысячи койко-мест с кислородом на стадионах и не только (КТ)

От регионов потребовали решить вопрос с дополнительными койками «быстро и оперативно».


://facebook.com

В Кабмине призвали искать самые простые способы для поставки кислорода к точкам подключения, чтобы как можно быстрее подключить кровати без проведения строительных работ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил главам областных государственных администраций дополнительно увеличить на 25 тысяч количество кроватей для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщили на правительственном портале. 

"Нам нужно 25 тысяч дополнительных койко-мест в спорткомплексах, выставочных залах и всех других помещениях, которые оборудованы всем необходимым, без потребности в ремонтах, с теплом, где мы можем принимать людей. Вопрос "если они будут нужны" не стоит. Их нужно начать готовить под дополнительные койко-места. Без обсуждений", - подчеркнул Шмыгаль.

Как писал KHARKIV Today, ранее заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Тарас Пастух сообщал, что вопрос разворачивания дополнительных 9 тысяч кроватей в регионе для пациентов с коронавирусом рассматривался, однако речь не идет о ближайшем времени. Всего в области есть 18 тысяч коек.

Кроме того, развернуть кровати для COVID могут не в лечебных заведениях - санаториях, гостиницах и спортивных помещениях. Но это - на крайний случай. 

Источник:   KHARKIV Today
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.11 Медицина В Харькове – 562 новых случая заболевания коронавирусом (Горсовет) 04.11 Медицина На этой неделе Харьковская область должна получить 400 кислородных концентраторов (ХОГА) 04.11 Власть За покупателя с маской на подбородке накажут владельца магазина или маршрутки - принят закон (ЗиБ)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 