04.11.2020 14:41

Харькову поручили развернуть тысячи койко-мест с кислородом на стадионах и не только (КТ)

От регионов потребовали решить вопрос с дополнительными койками «быстро и оперативно».



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В Кабмине призвали искать самые простые способы для поставки кислорода к точкам подключения, чтобы как можно быстрее подключить кровати без проведения строительных работ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил главам областных государственных администраций дополнительно увеличить на 25 тысяч количество кроватей для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщили на правительственном портале.

"Нам нужно 25 тысяч дополнительных койко-мест в спорткомплексах, выставочных залах и всех других помещениях, которые оборудованы всем необходимым, без потребности в ремонтах, с теплом, где мы можем принимать людей. Вопрос "если они будут нужны" не стоит. Их нужно начать готовить под дополнительные койко-места. Без обсуждений", - подчеркнул Шмыгаль.

Как писал KHARKIV Today, ранее заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Тарас Пастух сообщал, что вопрос разворачивания дополнительных 9 тысяч кроватей в регионе для пациентов с коронавирусом рассматривался, однако речь не идет о ближайшем времени. Всего в области есть 18 тысяч коек.

Кроме того, развернуть кровати для COVID могут не в лечебных заведениях - санаториях, гостиницах и спортивных помещениях. Но это - на крайний случай.