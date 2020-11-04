04.11.2020 12:32

В Харькове – 562 новых случая заболевания коронавирусом (Горсовет)

По состоянию на 4 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 29 150 случаев заболевания коронавирусом.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 39 561 случай заболевания COVID-19, 31 597 человек находятся под медицинским наблюдением, 7 410 пациентов выздоровели, 554 - умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 ноября в Украине зафиксировано 9 524 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 420 617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 7 731 человек умер, 176 404 - выздоровели.