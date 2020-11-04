На этой неделе Харьковская область должна получить 400 кислородных концентраторов (ХОГА)

Концентраторы уже прибыли в Украину и сейчас проходят процедуру растаможивания.
Об этом во время брифинге 3 ноября сообщил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.
По его информации, 250 концентраторов будут обеспечивать кислородом по 2 пациента, еще 150 - по одному. Оборудование приобретено на средства областного бюджета. Концентраторы уже прибыли в Украину и сейчас проходят процедуру растаможивания.
«Поставщики обещали нам первую поставку 6 - 7 ноября», - рассказал Тарас Пастух.
Что касается распределения кислородных концентраторов среди медицинских учреждений области, то заместитель председателя ХОГА отметил: такое решение будут принимать на момент поставки - в зависимости от актуальных потребностей заведений.
«В «ручном режиме» будем регулировать, где большая потребность, - отметил Тарас Пастух. - Сейчас все ресурсы, в основном, сконцентрировали в Харькове, но мы понимаем, что нам нужно поддержать районы. Поэтому подстрахуем город, а дальше, когда город закупит свои, будем перемещать на другие учреждения».
По информации заместителя председателя ХОГА, город Харьков также приобрел 60 концентраторов, их поставка ожидается в ближайшее время.
День обещает долгожданные спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
влажность:
давление:
ветер: