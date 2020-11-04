04.11.2020 10:42

ФОТО: На пешеходном переходе сбили женщину (ГУ НП)

Авария произошла 2 ноября около 18:00 по улице Харьковской в городе Чугуеве.



// hk.npu.gov.ua

По предварительным данным, 61-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ», совершил наезд на женщину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате дорожно-транспортного происшествия 43-летняя местная жительница получила телесные повреждения и доставлена ​​в районную больницу.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.



