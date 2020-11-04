Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 850 жителей Харьковщины, 562 из них - жители г. Харькова.
Также диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области: 114 - Харьковского, 54 - Балаклейского, 40 - Шевченковского, 26 - Чугуевского, 13 - Купянского, по 7 - Дергачевского и Лозовского, по 6 - Волчанского и Коломакского, 4 - Золочевского, по 3 - Змиевского района и города Люботин, 2 - Печенежского, по 1 - Великобурлукского, Нововодолажского и Краснокутского.
Всего по области зарегистрирован 39561 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19, из них 7410 больных выздоровели, 554- умерли.
День обещает долгожданные спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
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