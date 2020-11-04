04.11.2020 08:20

Коронавирус: для связи с семейным врачом открылся контакт-центр (ХОЛЦ)

Начал свою работу контакт-центр Министерства здравоохранения Украины по противодействию COVID-19.



// Facebook

В центре круглосуточно будут работать 150 операторов. В случае, если пациент не может связаться со своим семейным врачом, он может позвонить на линию центра по номеру 0800 60 20 19.

Чтобы решить вопрос человека, обращающегося в контакт-центр, оператор должен связаться с указанным семейным врачом, выяснить вопросы и возможные пути их решения, а после предоставить соответствующую информацию позвонившему.



Вся информация будет регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отправлять ее на рассмотрение в регионы.