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04.11.2020  08:20   

Коронавирус: для связи с семейным врачом открылся контакт-центр (ХОЛЦ)

Начал свою работу контакт-центр Министерства здравоохранения Украины по противодействию COVID-19.


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В центре круглосуточно будут работать 150 операторов. В случае, если пациент не может связаться со своим семейным врачом, он может позвонить на линию центра по номеру 0800 60 20 19.

Чтобы решить вопрос человека, обращающегося в контакт-центр, оператор должен связаться с указанным семейным врачом, выяснить вопросы и возможные пути их решения, а после предоставить соответствующую информацию позвонившему.

Вся информация будет регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отправлять ее на рассмотрение в регионы.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, контакт-центр, семейный врач
 
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