04.11.2020 09:02

Частные лаборатории подключились к проведению ПЦР-исследований на Харьковщине (ХОГА)

Они разгрузили областной лабораторный центр, который проводил исследования отобранных образцов со значительными задержками.



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Об этом рассказал в ходе брифинга 3 ноября заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух, объясняя причины того, что в последние 3-4 дня Харьковская область демонстрирует высокие показатели выявления коронавирусной болезни.

«В течение последних месяца-полтора жители области жаловались на то, что сильно задерживают результаты тестирований. К середине прошлой недели в областном лабораторном центре накопилось более 9000 исследований. Чтобы исправить эту ситуацию и исключить ее повторение в будущем, правительство приняло изменения, которые позволили областным лабораторным центрам заключать соглашения с частными или коммунальными лабораториями. Сегодня в Харьковской области таких лабораторий 17, с 11-ю из них уже заключены договора. На оплату их работы из государственного бюджета выделено 14 млн грн», - сообщил Тарас Пастух.

В последние дни проводилась передача накопленных тестов, поэтому показатели в около 800 случаев Ковид-19 в сутки - это не показатели последних дней, а результат ускорения обработки накопленных тестов. По данным областного лабцентра, по состоянию на 2 ноября накопленный остаток образцов был полностью передан этим лабораториям. Теперь областной центр работает с текущими тестами.

«Поэтому реальная заболеваемость ниже официальных показателей. Но я не советую успокаиваться, потому что динамика, которую демонстрирует и Европа, и другие области Украины, также имеет место и в Харькове. Количество заболеваний растет, это мы видим по заполняемости коек. Они продолжают оставаться в критическом количестве», - отметил Тарас Пастух.