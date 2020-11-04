04.11.2020 08:03

Областной госпиталь ветеранов войны будет принимать больных COVID-19 (ХОГА)

Сейчас в заведении начинают проектные работы для подвода кислорода.



// Харьков.Инфо

Об этом во время брифинге 3 ноября сообщил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.

По состоянию на 10 утра 3 ноября на стационарном лечении в области находились 2114 больных COVID-19 (из них 1020 – в городе Харькове и 1094 – в районах). Потребность в койках для больных коронавирусом высокая, и сейчас активно готовят к открытию дополнительные больницы. Среди них – 2 медучреждения «Укрзалізниці», которые уже 3 ноября должны подписать договора с НСЗУ.

«Там сейчас готовы 6 команд врачей, еще для 4-х команд не хватает по 1 терапевту. То есть, количество команд довольно высокое», - отметил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.

Также 29 октября в перечень учреждений, которые будут принимать больных COVID-19, включили Областной госпиталь ветеранов войны.

Во всех этих заведениях нужно обеспечить койки кислородом.

«Эта работа не такая быстрая, как нам хотелось бы, ведь мы работаем с кислородом, который является взрывоопасным. Сегодня каждый главный врач понимает, что нужно правильно выполнять эти работы, чтобы не подвергать опасности пациентов. Поэтому сейчас несколько задерживается открытие определенных дополнительных заведений - больниц «Укрзалізниці», отделения в областной больнице», - пояснил Тарас Пастух.

Он также сообщил, что областная администрация сделала заявку на выделение из бюджета дополнительных средств на проведение работ по обеспечению заведений кислородом.

«Ожидаем, что завтра правительство рассмотрит соответствующее постановление. Предварительные расчеты для нашей области – около 109 млн грн. Мы рассчитываем закупить концентраторы, емкости, которых сегодня не хватает. Также эти средства пойдут на проведение кислородных магистралей в заведениях, где мы планируем расставлять кислородные концентраторы», - уточнил заместитель руководителя ОГА.

Потребность в дополнительных средствах он объяснил тем, что с начала эпидемии в области было значительно увеличено количество коек для больных коронавирусной болезнью.

«С начала эпидемии в области было выделено около 1800 коек. На сегодня они на 90% обеспечены точками подвода кислорода – либо централизованными, либо кислородными концентраторами. Однако за это время количество коек в области увеличилось еще на 1800, и сейчас составляет около 3600», - пояснил Тарас Пастух.