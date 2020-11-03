Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

03.11.2020 12:05

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 711 жителей Харьковщины, 347 из них - жители г. Харькова.

Также диагноз COVID-19 подтвердили у жителей области: по 96 - Лозовского и Чугуевского, 31 - Первомайского, 23 - Валковского, 20 - Харьковского, 19 - Золочевского, по 13 - Двуречанского и Красноградского, 11 - Змиевского, 10 - Великобурлукского, 9 - Волчанского, по 7 - Сахновщинского и Нововодолажского, 4 - Дергачевского, по 2 - Близнюковского и Печенежского, 1 - Зачепиловского района.

Напомним, в областном лабцентре сообщили, что всего по области зарегистрировано 38711 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 7293 больных выздоровели, 547- умерли.