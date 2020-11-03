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03.11.2020  08:16   

Грипп в Харькове: статистика (ХОЛЦ)

По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась.


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В период с 26 октября по 1 ноября гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харькове и области заболело 4392 человека, из них 1134 - дети в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости составляет 166,19 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 61,1%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

По сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших на 968 человек (заболеваемость снизилась на 18,1%), с аналогичным периодом прошлого года произошел рост на 7,5%.

Самые высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в г. Первомайский (750,34) и Первомайском районе (522,42), самые низкие - в Золочевском (32,33).

Госпитализированы 42 человека, из них 38 детей.

По состоянию на 2 ноября в области привито 2791 человек, из них 584 из групп риска. Для прививок используются вакцины «Джис Флю», «Ваксигрип» и «Инфлювак».

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков
 
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