Грипп в Харькове: статистика (ХОЛЦ)

По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась.
В период с 26 октября по 1 ноября гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харькове и области заболело 4392 человека, из них 1134 - дети в возрасте до 17 лет.
Показатель заболеваемости составляет 166,19 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 61,1%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.
По сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших на 968 человек (заболеваемость снизилась на 18,1%), с аналогичным периодом прошлого года произошел рост на 7,5%.
Самые высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в г. Первомайский (750,34) и Первомайском районе (522,42), самые низкие - в Золочевском (32,33).
Госпитализированы 42 человека, из них 38 детей.
По состоянию на 2 ноября в области привито 2791 человек, из них 584 из групп риска. Для прививок используются вакцины «Джис Флю», «Ваксигрип» и «Инфлювак».
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром ожидается мелкий дождь, который днем наберет силу, но ближе к вечеру начнет затихать.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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