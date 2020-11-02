02.11.2020 11:02

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 816 жителей Харьковщины, 504 из них - жители Харькова.



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Также диагноз COVID-19 подтвердили у 49 жителей Змиевского района, 45 - Купянского, 35 - Лозовского, 27 - Балаклейского, 24 - Богодуховского, по 18 - Барвенковского и Чугуевского, 15 - Зачепиловского, 14 - Нововодолажского, 10 - Изюмского, по 9 - Харьковского, Валковского и Дергачевского, 7 - Краснокутского, 6 - Великобурлукского, 5 - г. Люботина, по 4 - Близнюковского и Первомайского, 3 - Двуречанского, 1 - Шевченковского района.



Напомним, по информации лабцентра, всего по области зарегистрировано 38000 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 7190 больных выздоровели, 538 - умерли.





