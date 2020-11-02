02.11.2020 10:24

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 2 ноября (ХОЛЦ)

На Харьковщине новый рекорд заболевших COVID-19 – 816 человек.



// Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 816 новых случаев заражения коронавирусом.



504 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 ноября составляет 38000 человек (в Харькове – 28241 человек).



Из них:



– 538 летальных случая (за последние сутки никто не умер);



– 30272 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 735 человек);



– 7190 человек выздоровели (за сутки – 81 человек).