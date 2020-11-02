Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 2 ноября (ХОЛЦ)

На Харьковщине новый рекорд заболевших COVID-19 – 816 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 816 новых случаев заражения коронавирусом.
504 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 ноября составляет 38000 человек (в Харькове – 28241 человек).
Из них:
– 538 летальных случая (за последние сутки никто не умер);
– 30272 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 735 человек);
– 7190 человек выздоровели (за сутки – 81 человек).
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром ожидается мелкий дождь, который днем наберет силу, но ближе к вечеру начнет затихать.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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