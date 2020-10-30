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30.10.2020  16:12   

Карантин: харьковчан просят соблюдать противоэпидемические меры (Горсовет)

Харьковчанам настоятельно рекомендуют носить маски и придерживаться дистанции в общественных местах.


//city.kharkov.ua
Как сообщила сегодня, 30 октября, заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, наблюдается положительная динамика по снижению заболеваемости COVID-19. На прошлой неделе было около 400 больных на 100 тыс. населения, а на этой неделе – уже 301, при том, что количество обследований увеличилось в 2-2,5 раза.
 
Вице-мэр отметила, что для снижения роста заболеваемости необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию. В наземном транспорте желательно занимать только места для сидения. Также людям старшего возраста, которые пользуются правом льготного проезда и не работают, рекомендуется не пользоваться общественным транспортом в час пик – с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00.
 
Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что в городе продолжают планомерную работу по борьбе с COVID-19 - уже создано 610 коек для больных коронавирусом и планируется открыть еще около 120.
 
Также вице-мэр поблагодарила харьковский бизнес за помощь медицинским учреждениям.
 
«Я всегда благодарю наш бизнес, который помогает медицинским учреждениям, особенно со средствами индивидуальной защиты – комбинезонами, щитками, очками, масками, перчатками, бахилами. И хочу попросить этих людей обратить внимание на нужды двух железнодорожных больниц. Там планируется создать еще 600 мест для больных коронавирусом.  Если у кого-то есть возможность передать средства индивидуальной защиты для врачей и медсестер, сделайте это. Своих средств на приобретение у них пока нет, а нам поделиться с ними сложно, потому что у нас тоже есть ежедневная потребность в этом, учитывая, что мы увеличиваем количество коек», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  карантин, меры, харьков, ковид, коронавирус
 
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