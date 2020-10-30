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30.10.2020  11:22   

В Харькове коронавирус подтвердили у 10 военнослужащих (МОУ)

По состоянию на 30 октября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеют 1558 человек.


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Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находятся 32 человека, в том числе трое военнослужащих в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 156 человек, в том числе четыре военнослужащих и три работника ВС Украины в Харьковской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы на харьковщине находится 4 военнослужащих и 3 работника ВС Украины,

Источник:   МО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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