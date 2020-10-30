В Харькове коронавирус подтвердили у 10 военнослужащих (МОУ)

По состоянию на 30 октября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеют 1558 человек.
Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находятся 32 человека, в том числе трое военнослужащих в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 156 человек, в том числе четыре военнослужащих и три работника ВС Украины в Харьковской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы на харьковщине находится 4 военнослужащих и 3 работника ВС Украины,
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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