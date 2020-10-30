Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 30 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончалось семь человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 659 новых случаев заражения коронавирусом.
488 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество заболевших на 30 октября составляет 35678 человек (в Харькове – 26694 человек).
Из них:
– 530 летальных случая (за последние сутки скончалось 7 человек):
– 28299 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 597 человек);
– 6849 человек выздоровели (за сутки – 55 человек).
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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