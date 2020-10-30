30.10.2020 10:21

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 30 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончалось семь человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 659 новых случаев заражения коронавирусом.



488 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество заболевших на 30 октября составляет 35678 человек (в Харькове – 26694 человек).



Из них:



– 530 летальных случая (за последние сутки скончалось 7 человек):



– 28299 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 597 человек);



– 6849 человек выздоровели (за сутки – 55 человек).