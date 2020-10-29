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29.10.2020  14:02   

Груз индийского кунжута задержали на харьковской таможне (Госпродпотребслужба)

На специи отсутствовал фитосанитарный сертификат.


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На таможенном посту «Харьков-центральный» при проведении фитосанитарного контроля задержана партия кунжута в количестве 18,25 т, прибывшего из Индии.

У груза отсутствовал фитосанитарный сертификат, что явояется нарушением требований Международных стандартов

К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль. На основании выявленного нарушения составлена нотификация.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  госпродпотребслужба, кунжут, харьков, задержан, груз, фитосанитарный, контроль
 
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