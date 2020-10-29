Груз индийского кунжута задержали на харьковской таможне (Госпродпотребслужба)

На специи отсутствовал фитосанитарный сертификат.
На таможенном посту «Харьков-центральный» при проведении фитосанитарного контроля задержана партия кунжута в количестве 18,25 т, прибывшего из Индии.
У груза отсутствовал фитосанитарный сертификат, что явояется нарушением требований Международных стандартов
К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль. На основании выявленного нарушения составлена нотификация.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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