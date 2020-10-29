Эпидемиологи – о выходе Харькова из красной зоны: Пока не надеемся (Суспільне)

Две недели Харьков находится в красной зоне COVID-19. В городе действуют ограничения, но улучшения ситуации с заболеваемостью в лабцентре пока не видят.
Может ли Харьков выйти из красной зоны, накануне пересмотра карантинного зонирования Суспільному.Харків прокомментировала заведующая отделением особо опасных инфекций Харьковского лабцентра Анна Сухорукова.
«На сегодняшний день по количеству зарегистрированных больных мы не можем еще надеяться, что выйдем из красной зоны. На улучшение надеяться нам пока не приходится. Отмечается динамика роста заболеваемости, однако темпы несколько снизились. Если темпы уменьшатся, будем надеяться, что через неделю-две возможно», - сказала Сухорукова.
Красный уровень єпидопасности устанавливается, когда в течение 14 дней в населенном пункте проявляют более 320 случаев заражения на 100 тысяч населения. Харьков превышает этот показатель с 7 октября.
По словам Сухоруковой, ежесуточно на Харьковщине производят от 1,3 тысячи до 2,2 тысячи ПЦР-тестов. Ежедневно выявляют по 500-700 новых случаев.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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