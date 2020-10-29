29.10.2020 11:59

ФОТО: Сотрудники Харьковгаза сдают кровь для пострадавших во время взрыва (АО «Харьковгаз»)

Учитывая большое количество добровольцев-доноров, сдача крови продлится несколько дней.



АО «Харьковгаз»

Об этом сообщили в акционерном обществе «Харьковгаз».

По информации компании, сегодня будут прооперированы четверо работников, пострадавших во время взрыва на газораспредельтельном пунтке в себе Березовское.



«Сейчас более 20 представителей коллектива компании находятся в Харьковской клинической больнице неотложной помощи и сдают кровь для лечения пострадавших коллег.

Учитывая большое количество людей, которые хотят помочь, сдача крови продлится несколько дней», – говорится в сообщении.

Напомним, утром 28 октября территории газоперерабатывающего пункта в селе Березовское Дергачевского района произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. в результате происшествия два человека погибли на месте взрыва, 9 получили различные травмы. Еще один пострадавший скончался в больнице.