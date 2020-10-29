ФОТО: Сотрудники Харьковгаза сдают кровь для пострадавших во время взрыва (АО «Харьковгаз»)

Учитывая большое количество добровольцев-доноров, сдача крови продлится несколько дней.
Об этом сообщили в акционерном обществе «Харьковгаз».
По информации компании, сегодня будут прооперированы четверо работников, пострадавших во время взрыва на газораспредельтельном пунтке в себе Березовское.
«Сейчас более 20 представителей коллектива компании находятся в Харьковской клинической больнице неотложной помощи и сдают кровь для лечения пострадавших коллег.
Учитывая большое количество людей, которые хотят помочь, сдача крови продлится несколько дней», – говорится в сообщении.
Напомним, утром 28 октября территории газоперерабатывающего пункта в селе Березовское Дергачевского района произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. в результате происшествия два человека погибли на месте взрыва, 9 получили различные травмы. Еще один пострадавший скончался в больнице.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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