Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За последние сутки диагноз COVID-19 подтверждена в 575 жителей области, 332 из них – жители города Харьков.
Также COVID-19 обнаружили у 34 жителей Харьковского района, 33 – Золочевского, 31 – Чугуевского, 26 – Дергачевского, по 16 – Богодуховского, Волчанского и Змиевского, 15 – Зачепиловского, 13 – Великобурлукского, 11 – Кегичевского, 8 – Шевченковского, 7 – Валковского, 6 – Барвенковского, 4 Первомайского, 3 – Лозовского, по 2 – Боровского районов и Люботин.
Всего по области зарегистрировано 35019 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 6794 больных выздоровели, 523– умерли.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без существенных осадков.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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