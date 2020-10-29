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29.10.2020  10:52   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За последние сутки диагноз COVID-19 подтверждена в 575 жителей области, 332 из них – жители города Харьков.


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Также COVID-19 обнаружили у 34 жителей Харьковского района, 33 – Золочевского, 31 – Чугуевского, 26 – Дергачевского, по 16 – Богодуховского, Волчанского и Змиевского, 15 – Зачепиловского, 13 – Великобурлукского, 11 – Кегичевского, 8 – Шевченковского, 7 – Валковского, 6 – Барвенковского, 4 Первомайского, 3 – Лозовского, по 2 – Боровского районов и Люботин.

Всего по области зарегистрировано 35019 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 6794 больных выздоровели, 523– умерли.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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