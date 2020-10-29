29.10.2020 10:15

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 29 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончался один человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 575 новых случаев заражения коронавирусом.



332 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество заболевших на 29 октября составляет 35019 человек (в Харькове – 26206 человек).



Из них:



– 523 летальных случая (за последние сутки скончался 1 человек):



– 277702 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 520 человек);



– 6794 человек выздоровели (за сутки – 54 человека).