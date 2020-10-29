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29.10.2020  10:15   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 29 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончался один человек.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 575 новых случаев заражения коронавирусом.

332 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество заболевших на 29 октября составляет 35019 человек (в Харькове – 26206 человек).

Из них:

– 523 летальных случая (за последние сутки скончался 1 человек):

– 277702 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 520 человек);

– 6794 человек выздоровели (за сутки – 54 человека).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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