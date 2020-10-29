Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 29 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончался один человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 575 новых случаев заражения коронавирусом.
332 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество заболевших на 29 октября составляет 35019 человек (в Харькове – 26206 человек).
Из них:
– 523 летальных случая (за последние сутки скончался 1 человек):
– 277702 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 520 человек);
– 6794 человек выздоровели (за сутки – 54 человека).
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без существенных осадков.
История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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