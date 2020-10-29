29.10.2020 08:54

ВИДЕО: У нас есть своя формула возрождения медицинской сферы в регионе, - Игорь Терехов

В Харькове нет своей службы скорой. Кареты медпомощи подчиняются области. В городском совете считают абсурдом, когда полуторамиллионный город зависит от областных чиновников.



//izvestia.kharkov.ua

Медицина региона в тяжелом состоянии и требует немедленного вмешательства и новых подходов в работе. Болевые точки медицинской отрасли проявили себя во время пандемии. Служба скорой, которая обслуживающет Харьков и должна быть на балансе города, уже много лет в подчинении области. Первый вице-мэр Игорь Терехов считает это абсурдом, отталкиваясь от своего опыта работы в профильном облуправлении.



«Нам необходима сегодня реформа медицины. У нас есть четкий план действий. Хочу вам сказать, что тогда, когда мы работали в обладминистрации, у нас было меньше полномочий. Намного меньше полномочий по закону, но мы сделали намного больше для развития медицины. Сегодня на медицину, если честно, наплевали. Она финансируется по остаточному принципу. Все то, что сегодня сделано, а вернее, не сделано можно было сделать», – рассказал Игорь Терехов.



Кроме ситуации со скорыми, подход в предоставлении медпомощи населению нужно пересмотреть и в других направлениях. Свои наработки команда городского головы Геннадия Кернеса планирует обнародовать в стенах облсовета.



«У нас есть четкий план действий, начиная от скорой помощи, начиная от первичной медицины, поликлинического обслуживания, семейных врачей и заканчивая централизованными специализированными больницами, как их привести действительно к европейскому уровню. И, конечно, то, что касается сел, поселков - это ФАПы», – отметил первый вице-мэр.



