Ученые подтвердили особую опасность кислотного смога над Харьковом в период пандемии

Загрязненный мелкими частицами (около 2,5 микрон) воздух оказался связан с каждой пятой смертью от коронавируса в Европе.
Именно такой пвлью периодически, до уровня опаснх красной и фиолетовых зон загрязняется воздух над Харьковом. Предельно опасная для жизни харьковчан концентрация выбросов наблюдается с 13 часов дня 28 октября над Новыми Домами, где находится областная инфекционная больница, забитая больными харьковчанами.
При таком загрязнении находится на улице опасно даже здоровым людям.
Похоже, мелкие частицы продлевают жизнь инфекционных вирусов в атмосфере, тем самым способствуя их передаче. Последние исследования обнаружили, что аэрозоли и частицы пыли повышают активность рецепторов ACE2 на поверхности клеток легких, которые SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки. Следовательно, можно говорить, что загрязнение воздуха наносит двойной удар по здоровью человека, повреждая ткани легких и делая их более уязвимыми к вирусу", - подчеркнули ученые.
Исследование показало, что загрязнение воздуха - важный сопутствующий фактор, повышающий риск смерти от коронавирусного заболевания. Вероятно, мелкие твердые частицы влияют на активность рецепторов ACE2 на поверхности клеток легких, которые SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки.
"Риск смерти от коронавирусного заболевания повышается из-за сопутствующих болезней сердечно-сосудистой системы и легких. Загрязнение воздуха также приводит к повышенной смертности в этих условиях. Исследование, проведенное в 2003 году, подтвердило, что в регионах Китая с умеренным уровнем загрязнения воздуха риск смерти от SARS-CoV (тяжелый острый респираторный синдром) был на 80% выше по сравнению с районами, где воздух был относительно чист", - рассказали авторы исследования, опубликованного в Cardiovascular Research.
Изучив спутниковые данные и построив модель химического состава атмосферы, ученые пришли к следующим результатам: с загрязнением воздуха мелкими твердыми частицами оказалось связано около 15% смертей пациентов с коронавирусом по всему миру, 27% - в Восточной Азии, 19% - в Европе, 17% - в Северной Америке, 7% - в Африке, 9% - в Южной Америке и 3% - в Океании.
В России этот показатель был относительно низким: 10-20% в зависимости от региона. А вот в Чехии, Польше, Словакии, Австрии, Германии и Венгрии - максимальным среди стран ЕС: 29%, 28%, 27%, 26%, 26% и 25% соответственно. Между тем в Новой Зеландии, Австралии и Израиле загрязненный воздух, как выяснилось, был связан лишь с 1%, 3% и 6% смертей от коронавируса соответственно.
"По Италии мы обнаружили, что высокие концентрации загрязнения, типичные для долины реки По, особенно в Ломбардии, столицей которой является Милан, были связаны с высоким уровнем смертности. Результаты показали значительное совпадение причин смерти у американских пациентов с Covid-19 и теми, которые приводят к смертности от PM 2,5", - отмечают авторы исследования.
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