28.10.2020 13:35

Ученые подтвердили особую опасность кислотного смога над Харьковом в период пандемии

Загрязненный мелкими частицами (около 2,5 микрон) воздух оказался связан с каждой пятой смертью от коронавируса в Европе.



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Именно такой пвлью периодически, до уровня опаснх красной и фиолетовых зон загрязняется воздух над Харьковом. Предельно опасная для жизни харьковчан концентрация выбросов наблюдается с 13 часов дня 28 октября над Новыми Домами, где находится областная инфекционная больница, забитая больными харьковчанами.

При таком загрязнении находится на улице опасно даже здоровым людям.

Похоже, мелкие частицы продлевают жизнь инфекционных вирусов в атмосфере, тем самым способствуя их передаче. Последние исследования обнаружили, что аэрозоли и частицы пыли повышают активность рецепторов ACE2 на поверхности клеток легких, которые SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки. Следовательно, можно говорить, что загрязнение воздуха наносит двойной удар по здоровью человека, повреждая ткани легких и делая их более уязвимыми к вирусу", - подчеркнули ученые.

Исследование показало, что загрязнение воздуха - важный сопутствующий фактор, повышающий риск смерти от коронавирусного заболевания. Вероятно, мелкие твердые частицы влияют на активность рецепторов ACE2 на поверхности клеток легких, которые SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки. Новое исследование международной команды ученых из Германии, США, Великобритании и Италии показало, что долгосрочное воздействие загрязненного воздуха - мелких твердых частиц (PM 2,5) - связано с 15% смертей от Covid-19 по всему миру и 19% летальных исходов в европейских странах.