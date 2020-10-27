27.10.2020 15:02

ФОТО: 30-летняя женщина родила в карете харьковской скорой помощи (КНП ХОР ЦМП и МК)

Здоровый, доношенный мальчик родился 26.10.2020 года в 04:42 в автомобиле ЭМП с помощью профессиональных действий врача ЭМП.



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Инцидент произошел в поселке Ольшаны под Харьковом. Об этом сообщили в "Центре экстренной медицинской помощи".

Сегодня около 04:40 медики прибыли на вызов к местной жительнице. На вызов по поводу «Роды» в пгт Ольшаны прибыла бригада ЭМП 1307 во главе с врачом Лавриненко О.

Во время госпитализации у женщины начались роды.

Врачи сразу же остановили машину и начали оказывать пациентке акушерскую помощь.

Благодаря слаженной работе и коорденованным действиям бригады, беременна, 30 летняя жительница Ольшан, родила мальчика, с весом 3 кг, с ростом 50 см, 8-9 баллов по шкале Апгар

После этого ребенка и его мать доставили в больницу.

Врач Лавриненко О.