ФОТО: 30-летняя женщина родила в карете харьковской скорой помощи (КНП ХОР ЦМП и МК)

Здоровый, доношенный мальчик родился 26.10.2020 года в 04:42 в автомобиле ЭМП с помощью профессиональных действий врача ЭМП.
Инцидент произошел в поселке Ольшаны под Харьковом. Об этом сообщили в "Центре экстренной медицинской помощи".
Сегодня около 04:40 медики прибыли на вызов к местной жительнице. На вызов по поводу «Роды» в пгт Ольшаны прибыла бригада ЭМП 1307 во главе с врачом Лавриненко О.
Во время госпитализации у женщины начались роды.
Врачи сразу же остановили машину и начали оказывать пациентке акушерскую помощь.
Благодаря слаженной работе и коорденованным действиям бригады, беременна, 30 летняя жительница Ольшан, родила мальчика, с весом 3 кг, с ростом 50 см, 8-9 баллов по шкале Апгар
После этого ребенка и его мать доставили в больницу.
Врач Лавриненко О.
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Ежегодно в этот день отмечается День аудиовизуального наследия.
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