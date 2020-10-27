Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

COVID-19 подтвердили у 556 жителей Харьковской области. 406 из заболевших - жители города Харьков.
За последние сутки диагноз COVID-19 также подтвердили у 23 жителей Волчанского и 23-х Харьковского районов, 15 - Валковского, 14 - Боровского, 11 - Чугуевского, 10 - Балаклейского, по 9 - Зачепиловского и Богодуховского, 8 - Лозовского, 7 - Красноградского 6 - Змиевского, по 5 - Близнюковского и Дергачевского, 3 - Коломакского, по 1 - Золочевского и Купянского районов.
Всего по области зарегистрировано 33 810 лабораторно подтвержденных случаев
День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Испытайте свою удачу во всем, в том числе и в любви.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Ежегодно в этот день отмечается День аудиовизуального наследия.
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