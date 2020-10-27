27.10.2020 10:34

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 27 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались девять человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 556 новых случаев заражения коронавирусом. 407 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество заболевших на 27 октября составляет 33810 человек (в Харькове – 25358 человек).



Из них:



– 511 летальных случаев (за последние сутки скончалось 9 человек):



– 26658 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 469 человек);



– 6641 человек выздоровели (за сутки – 38 человек).



