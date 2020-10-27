Вода из харьковских источников не прошла проверку по нитратам и бактериям: список адресов (ХОЛЦ)

В Харькове исследовано 38 проб воды из каптажей природных источников.
Не все образцы по санитарно-химическим показателям отвечали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком», отметили в Харьковском областном центре лабораторных исследований.
В течение 9 месяцев 2020 года в воде из 5-ти источников регистрировались пробы с отклонениями от норм по микробиологическим показателям.
Это источники:
парк «Юность»,
«Петренки - 1»,
«Петренки - 3»,
по ул. Бучмы (правая сторона),
Алексеевская Балка (ул. Клочковская).
Вода из каптажа источника в парке «Юность» не соответствовала нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям - установлены отклонения по показателям общей жесткости и содержания нитратов.
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