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27.10.2020  09:11   

Вода из харьковских источников не прошла проверку по нитратам и бактериям: список адресов (ХОЛЦ)

В Харькове исследовано 38 проб воды из каптажей природных источников.


// shukach.com

Не все образцы по санитарно-химическим показателям отвечали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком», отметили в Харьковском областном центре лабораторных исследований.

В течение 9 месяцев 2020 года в воде из 5-ти источников регистрировались пробы с отклонениями от норм по микробиологическим показателям.

Это источники:
парк «Юность»,
«Петренки - 1»,
«Петренки - 3»,
по ул. Бучмы (правая сторона),
Алексеевская Балка (ул. Клочковская).

Вода из каптажа источника в парке «Юность» не соответствовала нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям - установлены отклонения по показателям общей жесткости и содержания нитратов.

Тэги:  источник, каптаж, вода, харьков
 
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