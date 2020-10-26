Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

Диагноз COVID-19 подтвержден у 478 жителей Харьковщины, 348 из них - жители города Харькова.
Всего по области зарегистрировано 33254 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19, из них 6563 больных выздоровели, 502- умерли.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
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