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26.10.2020  11:32   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

Диагноз COVID-19 подтвержден у 478 жителей Харьковщины, 348 из них - жители города Харькова.


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Также диагноз подтвердился у жителей районов области: 32 - Балаклейского, 30 - Харьковского, 21 - Змиевского, 18 - Чугуевского, по 8 - Богодуховского и Красноградского, 7 - Дергачевского, 3 - Боровского, по 1 - Изюмского, Первомайского и Шевченковского, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Всего по области зарегистрировано 33254 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19, из них 6563 больных выздоровели, 502- умерли.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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