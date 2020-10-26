26.10.2020 10:13

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 26 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались два человека.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 478 новых случаев заражения коронавирусом. 349 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество заболевших на 26 октября составляет 33254 человека (в Харькове – 24951 человека).



Из них:



– 502 летальных случая (за последние сутки скончалось 2 человека):



– 26189 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 438 человек);



– 6563 человек выздоровели (за сутки – 38 человек).