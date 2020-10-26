Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 26 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались два человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 478 новых случаев заражения коронавирусом. 349 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество заболевших на 26 октября составляет 33254 человека (в Харькове – 24951 человека).
Из них:
– 502 летальных случая (за последние сутки скончалось 2 человека):
– 26189 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 438 человек);
– 6563 человек выздоровели (за сутки – 38 человек).
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
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