26.10.2020 08:06

Коронавирус: зонирование с 26 октября – Харьков остался в красной зоне, но кинотеатрам разрешили работать (Кабмин)

Комиссия ТЭБ и ЧС обновила уровне эпидемической опасности распространения COVID-19 и приняла решение об ограничении в регионах с «красным» уровнем.



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Новое распределение вступило в силу с 00:00 26 октября 2020 года.



«Красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установлен в городах Харьков, Люботин и в Богодуховском, Золочевском, Лозовском, Первомайском районах со следующими ограничениями:



– прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, кроме посетителей "автоконцерта";



– прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;



– посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.



"Оранжевый" уровень установлен в городах Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский, Чугуев и в Балаклейском, Барвенковском, Близнюковском, Боровском, Валковском, Великобурлукском, Волчанском, Двуречанском, Дергачевском, Зачепиловском, Змиевском, Изюмском, Кегичевском, Коломакском, Красноградском, Краснокутском, Купянском, Нововодолажском, Печенежском, Сахновщинском, Харьковском, Чугуевском, Шевченковском районах;



Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила кинотеатрам работать в "красной зоне" карантина, сообщает Министерство культуры и информационной политики.



Кинотеатры будут работать с определенными ограничениями.



– зрители должны быть в масках;

– помещения кинотеатра должны быть с кондиционированием;

– рассадка зрителей через кресло и только 50% зала.



Сейчас министерство рассматривает возможность возобновления работы театров и музеев в регионах "красной зоны".



Кроме разрешения на работу кинотеатров, также решили разрешить проведение учебно-тренировочной работы спортсменов области, входящих в состав национальных сборных команд Украины по видам спорта (основной состав, резервный и по олимпийской и паралимпийской подготовке).