Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 25 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались пять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 659 новых случаев заражения коронавирусом. 438 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество заболевших на 25 октября составляет 32776 человек (в Харькове – 24602 человека).
Из них:
– 500 летальных случаев (за последние сутки скончалось 5 человек):
– 25751 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 566 человек);
– 6525 человек выздоровели (за сутки – 88 человек).
День он идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
В последние полные выходные октября Украина переходит на зимнее время. В 4:00 стрелки часов были переведены на один час назад.
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