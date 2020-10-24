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24.10.2020  10:29   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 24 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались восемь человек.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 522 новых случая заражения коронавирусом. 367 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество заболевших на 24 октября составляет 32117 человек (в Харькове – 24164 человека).

Из них:

– 495 летальных случая (за последние сутки скончалось 8 человек):

– 25185 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 417 человек);

– 6437 человек выздоровели (за сутки – 97 человек).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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