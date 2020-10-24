Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 24 октября (ХОЛЦ)

От COVID-19 за сутки скончались восемь человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 522 новых случая заражения коронавирусом. 367 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество заболевших на 24 октября составляет 32117 человек (в Харькове – 24164 человека).
Из них:
– 495 летальных случая (за последние сутки скончалось 8 человек):
– 25185 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 417 человек);
– 6437 человек выздоровели (за сутки – 97 человек).
Велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Выходные обещают быть пасмурными (в субботу синоптики не исключают небольшой дождь), но теплыми.
Сегодня отмечается День главной затейницы и учредительницы международных праздников – Организации Объединенных Наций.
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