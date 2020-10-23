Уровень радиации в Харькове проверили эксперты (ХОЛЦ)

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 23 октября уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,11–0,16 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
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