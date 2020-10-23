23.10.2020 11:03

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (КАРТА)

Диагноз COVID-19 подтвержден у 693 жителей Харьковщины, 495 из них - жители города Харькова.



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Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз подтвердился у жителей следующих районов области: 37 - Первомайского, 35 - Богодуховского, 25 - Змиевского, 19 - Шевченковского, 17 - Купянского, по 11 - Харьковского и Дергачевского, по 10 - Нововодолажского и Валковского, 7 - Сахновщинского, 4 - Балаклейского, 3 - Чугуевского, по 2 - Изюмского и Красноградского, по 1 - Краснокутского, Великобурлукского, Волчанского, Зачепиловского, Золочевского.



Всего по области зарегистрировано 31595 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19 (в Харькове – 23797 человек), проинформировали в областном лабцентре.



Из них:



– 487 летальных случая (за последние сутки скончалось 8 человек):



– 24768 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 617 человек);



– 6340 человека выздоровели (за сутки – 68 человек).