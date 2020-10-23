В Харькове незначительно снизилась смертность от коронавируса (СНБО)

В Харьковской области за сутки заболели на коронавирус почти 700, уверенно перевалив за 30 тысяч заболевших, а общее количество жертв достигло 480 человек.
По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 627 случаев заражения коронавируса (+ 2,24%), общее количество случаев достигло 31 592.
Это самое большое количество зарегистрированных новых больных за сутки среди регионов Украины.
В течение суток от коронавируса умерли восемь человек (всего жертв - 480). При этом, по данным СНБО, выздоровели 108 человек (всего - 6097).
Количество "активно больных" увеличилась на 577 человек - до 25 015 пациентов.
Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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