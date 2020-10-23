23.10.2020 09:29

В Харькове незначительно снизилась смертность от коронавируса (СНБО)

В Харьковской области за сутки заболели на коронавирус почти 700, уверенно перевалив за 30 тысяч заболевших, а общее количество жертв достигло 480 человек.



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По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 627 случаев заражения коронавируса (+ 2,24%), общее количество случаев достигло 31 592.

Это самое большое количество зарегистрированных новых больных за сутки среди регионов Украины.

В течение суток от коронавируса умерли восемь человек (всего жертв - 480). При этом, по данным СНБО, выздоровели 108 человек (всего - 6097).

Количество "активно больных" увеличилась на 577 человек - до 25 015 пациентов.