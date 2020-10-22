22.10.2020 18:59

Игорь Терехов встретился с главными врачами коммунальных медицинских учреждений (ХГС)

Для Харькова закупят дополнительные кислородные концентраторы.



//city.kharkov.ua

Дополнительные концентраторы будут приобретать для харьковских больниц, где принимают больных с COVID-19.

Об этом сообщили сегодня, 22 октября 2020 года, на встрече первого вице-мэра Харькова Игоря Терехова с главными врачами коммунальных медучреждений.

Как сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, в городе развернуто 530 коек для больных COVID-19 и планируется создать еще 140 мест. По его словам, 4,8 млн грн планируется направить на закупку кислородных бочек и 2,3 млн грн - на концентраторы.

«Сейчас в 13-й, 17-й и 25-й больницах идут работы по развертыванию коек, но самое важное - это наличие кислородных бочек и концентраторов. Концентраторы поступят в Украину с 1 по 7 ноября. Для города это будет 52 единицы», - сообщил Юрий Сороколат.

Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан подчеркнула, что средства есть, но необходимого медицинского оборудования не хватает.

Как сообщили харьковские медики, концентраторы нужны на каждую койку, и они быстро выходят из строя, так как работают сутками. Кроме того, электропроводка больниц не выдерживает напряжения, если включить максимальное количество концентраторов. Игорь Терехов поручил рассчитать, в какой мощности нуждается каждая больница, чтобы передать данные АО «Харьковоблэнерго».

В то же время Светлана Горбунова-Рубан отметила, что есть положительное решение по двум железнодорожным больницам, что позволит создать еще 600 дополнительных мест. Кроме того, появилась возможность обеспечить нужное количество медперсонала – теперь врачей и медсестер, которые согласны работать с больными коронавирусом, могут командировать в больницы первого звена из других медучреждений.

После совещания Игорь Терехов подчеркнул, что дополнительные средства для закупки всего необходимого выделят из городского бюджета и государственной субвенции.

«Закупка кислородных концентраторов - это очень важный вопрос. Договорились о том, что будем приобретать дополнительные концентраторы для Харькова. Кроме того, речь шла о том, чтобы устанавливать стационарные станции по подаче кислорода. Такая работа уже начата. Средства для покупки медикаментов мы выделили. Сейчас в перую очередь нужно заняться техническим обеспечением», - подчеркнул первый вице-мэр. Также он сказал, что услышал запрос медиков о формировании запаса защитной одежды.

Отметим, что на встрече также было решено предусмотреть средства на покупку нового рентген-аппарата для городской клинической больницы №8. Кроме того, напомним, что в Харькове планируют ввести страховку медиков, учителей, водителй общественного транспорта и работников станций метро на случай заболевания COVID-19. Светлана Горбунова-Рубан добавила, что в этот список планируют внести и соцработников.

«За это время мы приобрели серьезное количество концентраторов, дыхательных аппаратов, благодаря которым все это время выходили из положения и оказывали необходимую помощь. Мы впервые проходим этот путь, сложный физически, морально, финансово, и наша задача – сделать это достойно. Мы просим об этом наших руководителей, медицинских работников, всех харьковчан. Только наши взаимные действия и взаимное уважение смогут хотя бы как-то сгладить ситуацию и снять напряжение», - отметила заместитель городского головы.