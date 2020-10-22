Воздух над Харьковом никак не может вернуться в «норму» (Экобот)

Практически над всей Первой столицей концентрация вредных примесей превышает норму.
Из хронологии замеров видно, что опасный уровень выбросов начался ближе к аолудню 21 октября и начал рости утром и к полудню 22 останется в оранжево-красной зоне в одном из центральных районов города
Наибольшей концентрации в смоге достигают мелкие частицы, размером менее 2,5 микрометров, которые трудно фильтровать даже маской. По этой причине сильно повышается кислотность и в воздуже может образовваться кислотный туман, оседающий на поверхности одежды и открытх участках кожи. На приведенном ниже графике чутко видно пикове выбросы и изменение RH в воздухе.
В условиях роста простудных заболеваний, осложненных коронавирусом, и при таком загрязнении воздуха ситуация для людей с проблемами или заболеваниями органов дыхания может оказаться критической.
Желательно ограничивать пребывание на открытом воздухе и защищать органы дыхания с помощью масок.
Сегодня звезды щедро наполняют вас энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения!
Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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