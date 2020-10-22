Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (КАРТА)

22.10.2020 11:33

Диагноз COVID-19 подтвержден у 627 жителей области, 373 из них - жители города Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, также диагноз подтвердился у жителей следующих районов области: 47 - Изюмского, 41 - Балаклейского, 22 - Первомайского, 18 - Харьковского, 17 - Купянского, 15 - Кегичевского, 14 - Чугуевского, 13 - Красноградского, 11 - Лозовского, 10 - Дергачевского, по 8 - Сахновщинского и Краснокутского, 7 - Богодуховского, по 6 - Великобурлукского и Двуречанского, 4 - Барвенковского, 3 - Волчанского, по 1 - Змиевского, Валковского, Нововодолажского и города Люботина.

Всего по области зарегистрировано 30902 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19 (в Харькове – 23302 человека), проинформировали в областном лабцентре.

Из них:



– 479 летальных случая (за последние сутки скончалось 10 человек):



– 24151 3663 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 488 человек);



– 6272 143 человека выздоровели (за сутки – 129 человек).