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22.10.2020  09:51   

1-я железнодорожная больница в Харькове не готова принимать COVID-больных (Суспільне)

Харьковская клиническая больница на железнодорожном транспорте №1 попала в перечень опорных с COVID-19, но не была к этому готова. В медучреждении не хватает материального обеспечения и медицинского персонала.


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Об этом Суспільному 21 октября сообщил генеральный директор больницы Виктор Лещенко.

"Мы до COVID не были готовы, и мы не готовились к COVID. Для нас это неожиданность, что нас перевели на лечение больных COVID. У нас на сегодняшний день нет инфекционистов, нет бригад терапии, ищем людей, которые будут работать терапевтом. Есть реаниматологи, с которыми работаем. Они все готовы работать, но технически мы пока не обеспечены по условиям сегодня уже принимать пациентов ", - сказал Лещенко.

72 пациентов, получающих помощь в медучреждении, должны перевести в другие больницы до начала приема больных COVID. Куда именно, пока не определились.

По словам Лещенко, реанимация рассчитана на 11 человек. Есть пять новых аппаратов ИВЛ, которые могут обеспечивать кислородом круглосуточно, и пять аппаратов "Фаза-21", поставляющих кислород на короткий срок. Больницы нужны кислородные магистрали.

"Проблемы большие с кислородом. У нас больница такого профиля, наши потребности в кислороде - около 20 постов, а сейчас необходимо 80. И как это делать при нынешней загруженности и нашего кислородного завода и отсутствия специалистов, сейчас заняты, я не знаю , как оно будет решаться ", - рассказал заместитель директора больницы Алексей Василевский.

В харьковской клинической больницы на железнодорожном транспорте №1 санузлами оборудованы только 10-15% палат, утверждает руководство

Медучреждение должно подготовить около 100 мест для приема инфицированных COVID.

"Это так планируется, но отделения практически для этого не приспособлены. Во многих палатах нет туалетов, санузлов. А это противоречит условиям (содержание - ред.) Именно инфекционных больных", - сказал заместитель директора больницы Алексей Василевский.

По предварительным планам, озвучивают в медучреждении, больница должна начать прием COVID-больных с 26 октября. В медучреждении говорят: только на обустройство зон в больнице нужно не менее десяти дней.

"Если привезут первых больных, это будет катастрофа. Я звонил установщику дверей, которые нам необходимо обязательно установить, делать тамбуры хотя бы между красной зоной, там где будут COVID-больные, зеленой зоной, где будут врачи и обслуживающий персонал, - 10 рабочих дней ", - сказал Василевский.

 

Источник:   Суспільне
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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